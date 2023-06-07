وزارة الصحة: اسعاف 279 حالة مرضية خلال انتخابات “أمة 2023” نقل منها 12 حالة الى المستشفى

قالت وزارة الصحة أنها تعاملت مع 279 حالة مرضية خلال ادلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) أمس من خلال 123 عيادة ميدانية مبينة انه تم نقل 12 حالة منها الى المستشفيات.

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان “عدد الحالات المرضية التي تم التعامل معها واسعافها عبر العيادات الميدانية في مقار الاقتراع بلغ 267 حالة وتراوحت ما بين هبوط سكر ودوخة وارتفاع ضغط الدم.

وأشار البيان الى ان الحالات التي تم نقلها الى المستشفى تنوعت ما بين هبوط سكر ودوخة وضيق تنفس وارتفاع لضغط الدم.

وذكر البيان ان وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أعرب عن شكره للطواقم الصحية الفنية والإدارية لما قامت به من دور وطني ومهني وأداء واجباتهم على أكمل وجه في تأمين صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية في العيادات الميدانية وسائر المؤسسات العلاجية متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.