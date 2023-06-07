“زين” تختتم الموسم الرياضي بحفل جوائز التميّز

نظّمت زين حفلاً خاصاً لتقديم جوائز التميّز في دوري زين المُمتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي 2022-2023 المُختتم مؤخّراً، والذي قامت خلاله بتكريم نُخبة من اللاعبين والرياضيين الذين اختارتهم اللجنة الفنية بعد تقديمهم أداءً مُميزاً أضاف التألّق للدوري كسبوا من خلاله حُب الجماهير واستحسان الوسط الرياضي المحلّي.

وتم تنظيم الحفل في فندق سانت ريجيس الكويت بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وجمع غفير من الأسرة الرياضية المحليّة ومُمثلي وسائل الإعلام الرياضي المحلّي والإقليمي.

وخلال الحفل، قامت زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم بتكريم اللاعبين والرياضيين الفائزين بجوائز التميّز عن الموسم الرياضي 2022-2023 التي أعلنت عنها في بداية الموسم العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الفنية عن أسمائهم رسمياً، وقدّمت لهم الشركة جوائزها النقدية التشجيعية بإجمالي 30 ألف دينار، وهم:

الفائز النادي الجائزة محمد دحام النصر أفضل لاعب (10،000 د.ك) طه ياسين الخنيسي الكويت هدّاف الدوري (5000 د.ك) شبيب الخالدي كاظمة الهدّاف المحلّي للدوري (5000 د.ك) عبدالرحمن كميل الكويت أفضل حارس (5000 د.ك) فراس الخطيب الفحيحيل أفضل مُدرّب (3000 د.ك) حسين أشكناني العربي أفضل نجم صاعد (2000 د.ك)

لحظة تكريم اللاعب محمد دحام بجائزة أفضل لاعب في دوري زين

وبالإضافة إلى الجوائز أعلاه، قامت زين أيضاً بتقديم جائزة أسبوعية لتكريم أفضل لاعب في الجولة بقيمة 500 د.ك ابتداءً من الجولة التاسعة للموسم، وأتت هذه الجوائز تشجيعاً من زين للاعبين والرياضيين للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن أن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية أسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة، وهو ما سينعكس إيجاباً بشكلٍ أكبر خلال المواسم القادمة.

وتم تشكيل لجنة ضمّت لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي تم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم الكابتن سعد الحوطي رئيساً للّجنة، ووائل سليمان، وأسامة حسين، ومحمد بنيان، وقامت زين بتكريم أعضاء اللجنة خلال الحفل تقديراً لجهودهم الكبيرة في وضع المعايير واختيار الفائزين طوال الموسم.

وخلال الحفل، قامت زين أيضاً بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في مُسابقة “فانتسي” دوري زين عن الموسم الرياضي 2022-2023، وهي المُسابقة الإلكترونية التي أطلقتها في بداية الموسم لتنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وشهدت تسجيل ما يقارب 5000 لاعب، وقامت الشركة بتكريم كل من الفائز بالمركز الأول عبدالله المتروك (5000 د.ك)، والفائز بالمركز الثاني محمد القلاف (3,500 د.ك)، والفائز بالمركز الثالث ثامر الهاجري (1,500 د.ك).

وبهذا الحفل، تكون زين قد اختتمت الموسم الأول من شراكتها ورعايتها الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تستمر خلال المواسم (2022-2026)، وتشمل الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).

الأسرة الرياضية المحلية خلال الحفل

ويكونها الراعي الرسمي والشريك الرئيسي، ارتكز دور زين حول ثلاث محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي قدّمته للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مُسابقة الفانتسي، وهي الأنشطة التي تماشت جميعها مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبيةً في الدولة.

وتؤمن زين أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هامٌ وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأتت هذه الشراكة مع أكبر حدث كروي محلي لتُعزز من الدور الريادي الذي تلعبه زين في القطاع الرياضي الكويتي، وهي تأتي تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية لدعم الرياضة والشباب وتمكين الرياضيين الكويتيين في مُختلف الرياضات.