فرق الإطفاء تسيطر على حريق منزل في الصليبخات

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الاربعاء يفيد بوقوع حريق منزل في منطقة الصليبخات مع وجود اشخاص محتجزين

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الصليبخات و السور إلى موقع البلاغ ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في الدور الأول ووجود عائلة محتجزه مكونه من 15 شخص بينهم حالات اختناق بسيطه، وعلى الفور باشرت الفرق في إخراج العائلة والسيطره على الحريق و اخماده، وتم تسليم المصابين للطوارئ الطبيه.