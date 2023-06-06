سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيات شكر إلى كبار المسؤولين لتنظيم انتخابات “أمة 2023”

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة ومعالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر محمد عامر ومعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي وسعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد أعرب فيها سموه عن بالغ شكره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت بنجاح في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم متميز لإجراء الانتخابات.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية وجهودهم المشهودة في تيسير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

كما أشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني ومشاركة فاعلة في ممارسة حقهم الدستوري وما أبدوه من التزام وسلوك حضاري وتعاون مع الجهات المنظمة في مختلف الدوائر الانتخابية.