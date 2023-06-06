سمو ولي العهد يبعث ببرقيات شكر الى كبار المسؤلين لتنظيم انتخابات “أمة 2023”

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ومعالي فهد علي الشعلة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات ومعالي عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي ومعالي الدكتور عامر محمد علي محمد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة ومعالي مي جاسم محمد البغلي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة وسعادة الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوة الإطفاء العام ضمنها سموه حفظه الله بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.

كما عبر سموه حفظه الله عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

كما أشاد سموه رعاه الله بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الأدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.