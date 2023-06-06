دمج رابطة لاعبي الغولف المحترفين و”ليف غولف” و”دي بي وورلد تور” في كيان واحد

في خطوة مفاجئة، اتفقت رابطة لاعبي الغولف المحترفين ومنافستها “ليف غولف”، على الاندماج، مما ينهي الخلاف الذي نشب بين المنظمتين.

قال مفوض الرابطة جاي موناهان في بيان: “بعد عامين من الاضطراب والإلهاء، هذا يوم تاريخي للعبة التي نعرفها ونحبها جميعاً”

أعلنت “رابطة لاعبي الغولف المحترفين” (PGA Tour) و “دي بي وورلد تور” (DP World Tour) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن توقيع اتفاقية تاريخية لتوحيد لعبة الغولف على أساس عالمي.

وقع الأطراف الثلاثة اتفاقية تجمع بين الحقوق التجارية والحقوق المتعلقة بالغولف التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (متضمنة “ليف غولف” LIV Golf)، وتلك التابعة لكلٍ من رابطة لاعبي الغولف المحترفين و”دي بي وورلد تور” في كيان جديد مملوك بشكل جماعي هادف للربح، وفق ما جاء في البيان المشترك.

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: “اليوم هو يوم مثير للغاية لهذه اللعبة المميزة، والأشخاص المهتمون بها في جميع أنحاء العالم”.

علاوة على ذلك، سينفذ الصندوق السيادي السعودي استثماراً رأسمالياً في الكيان الجديد (الذي لم يتم تسميته بعد) لتسهيل نموه ونجاحه، وأكدت الأطراف الثلاث إنها ستعمل معاً لتقديم أفضل الميزات للغولف وتنميته في المستقبل.

على سياق مواز، قال الرميان في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” إنه بمجرد أن تصبح الاتفاقية نهائية، سينظر صندوق الاستثمارات العامة في حجم الاستثمار المطلوب، مشيراً إلى أن حجمه سيكون بالمليارات.

سيكون صندوق الاستثمارات العامة في بادئ الأمر المستثمر الحصري في الكيان الجديد، إلى جانب رابطة لاعبي الغولف المحترفين و “ليف غولف” و “دي بي وورلد تور”. وبعد ذلك، سيكون لصندوق الاستثمارات العامة الحق الحصري في زيادة الاستثمار في الكيان الجديد، بما في ذلك حق الشفعة الأولى على أي رأس مال قد يتم استثماره في الكيان الجديد، بما في ذلك جولة الرابطة و”ليف غولف” و”ديي بي وورلد تور”.

من المنتظر أن يرأس ياسر الرميان مجلس إدارة الكيان التجاري الجديد الذي سيشرف ويوجه جميع الأعمال والعمليات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالغولف، على أن يكون موناهان الرئيس التنفيذي.