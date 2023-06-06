سوريا: 13 إصابة بحالات اختناق بين الطلاب إثر حريق اندلع في السكن الجامعي بدمشق

سوريا: 13 إصابة بحالات اختناق بين الطلاب إثر حريق اندلع في السكن الجامعي بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بإصابة 13 طالبا بحالات اختناق إثر حريق اندلع ضمن الوحدة الخامسة في السكن الجامعي بالمزة في دمشق، تم نقلهم إلى مشفى المواساة الجامعي.

وقال مدير مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين إنه “وصلت إلى المشفى 13 حالة إصابة جراء الحريق الذي اندلع في المدينة الجامعية، معظمها حالات اختناق ونقص في الأوكسجين”، مشيرا إلى أن “إحدى تلك الحالات وصلت بحالة بحروق يتم معالجتها وحالتها مستقرة”.

وأفادت مراسلتنا في دمشق بأن الإصابات وقعت جراء محاولة المساهمة في إخماد الحريق واستنشاق كميات كبيرة من الدخان.