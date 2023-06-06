“يوسك” تفتتح فرعها الخامس في الخيران مول في قلب الجنوب

أعلنت اليوم “يوسك”، العلامة التجارية الاسكندنافية المتخصصة في بيع الأثاث، وإحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأثاث، عن افتتاح فرعها الخامس في الخيران مول في مدينة صباح الأحمد البحرية، في قلب الجنوب، وذلك لخدمة قاطني ومرتادي محافظة الأحمدي بمناطقها السكنية والترفيهية.

يمتد الفرع الجديد لـ”يوسك” في الطابق الأرضي على مساحة 2,300 متر مربع حيث يعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث المنزلي تضم غرف الجلوس والنوم والطعام، ومجموعة كبيرة من الأثاث الخارجي مثل الجلسات الخارجية وأثاث الحدائق والمسابح بالإضافة إلى الأكسسوارات المنزلية والخارجية، التي تتميز جميعها بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: “لقد حرصنا منذ أطلقنا يوسك، العلامة الاسكندنافية العالمية للأثاث في الكويت على انتهاج خطة توسع مدروسة لنكون أقرب لعملائنا أينما كانوا. فخلال خمس سنوات افتتحنا خمسة أفرع، بمعدل فرع في كل سنة. بدأنا في منطقة الضجيج ثم الشويخ، ثم افتتحنا فرع في الأفنيوز وبعدها في العاصمة مول. واليوم مع وصولنا إلى الخيران مول سنتمكن من خدمة سكان المنطقة الجنوبية والتي تشمل الخيران ومنطقة الشاليهات والوفرة والفحيحيل وصباح الأحمد السكنية لنوفر لهم جميع أنواع الأثاث المنزلي والخارجي.”

من جهته قال مدير “يوسك” الكويت، جورج أبي حيدر: “سعداء جداً بافتتاح الفرع الخامس ليوسك في الخيران مول، ونتطلع لاستقبال زبائننا من رواد هذا المجمع التجاري الأحدث والأكبر في المنطقة الجنوبية في الكويت وتلبية احتياجاتهم.”

يذكر أن الخيران مول هو أحدث إنجازات مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع العقارية، إذ يجمع بين التسوق والترفيه ويضم أكبر مارينا في الكويت، وممشى يمتد على مساحة 1.25 كم بإطلالة مميزة، ويضم 70 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة وأكثر من 250 محلاً تجارياً والعديد من خيارات المطاعم والكافيهات.

يفتح فرع يوسك الخيران أبوابه من الأحد حتى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً ومن الخميس إلى السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل منتصف الليل.