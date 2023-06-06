“الهلال الأحمر” تؤكد أهمية اجتماعات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر لمواجهة الكوارث

أكدت امين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس اليوم الثلاثاء أهمية اجتماعات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كونها تعزز التعاون الميداني بين مكونات المنظمة وتساهم ببناء قدرات الجمعيات الوطنية وتقوي جاهزيتها للكوارث.

وقالت البرجس في اتصال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الدورة ال47 للمنظمة تحت شعار (وحدة من اجل الإنسانية) في العاصمة القطرية الدوحة إن الدورة الحالية ناقشت دور الجمعيات الوطنية والتحديات الراهنة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني لمواجهة التحديات الإنسانية.

وذكرت أنه تم استعراض تقارير كل من مراقبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إضافة إلى تقرير اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن الأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع صندوق الطوارئ ومعايير الترشح للمناصب الدولية ولجنة النظام الداخلي والأساسي للمنظمة ولجنة الأوسمة إضافة إلى التقارير المالية والحساب الختامي لعام 2022 وميزانية 2023 للأمانة العامة للمنظمة.

وأشارت إلى أن المجتمعين أوصوا بوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة بسبب الأحداث الجارية التي تتطلب وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تراعي هذه المتغيرات وتساهم بوضع حلول عاجلة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وبينت أن الدورة بحثت مقترحا لتطوير الجوانب التقنية الإنسانية في الجمعيات الوطنية وكذلك مبادرة مشروع التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات ومشروع (اركو) لإدارة الكوارث ومشروع منصة التطوع.

وقالت إن أعمال هذه الدورة واكبها تكريم عدد من شخصيات العمل الإنساني وإقامة معرض (إنسانية فنان) والإعلان عن أفضل الصور الإنسانية على مستوى الجمعيات الوطنية العربية.

وأعربت عن التقدير لرعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن لأعمال الدورة ال47 للمنظمة مشيرة إلى أن هذه الرعاية تعد تأكيدا آخر على اهتمام دولة قطر بالعمل الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.