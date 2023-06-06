وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عامر الرطام خلال الجولة التفقدية

وزير العدل يشيد بجهود الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لاخراج عرس الكويت الديمقراطي بأبهى صورة

6 يونيو، 2023
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أشاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عامر الرطام اليوم الثلاثاء بالجهود “الكبيرة والمخلصة والمتميزة” التي تقوم بها الجهات المختلفة المعنية بالعملية الانتخابية لاخراج العرس الديمقراطي التي تشهده البلاد “بأحلى وابهى صورة”.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الرطام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تفقده مقار الاقتراع في جميع اللجان الرئيسية والاصلية للاطمئنان على توافر الخدمات الادارية والتنظيمية اللازمة لضمان سهولة سير العملية الانتخابية وتذليل اي عقبات قد تواجهها.

كما أشاد الوزير الرطام بالسلطة القضائية ممثلة بالمستشارين ووكلاء النيابة ومعاونيهم من ادارة الخبراء الذين يقومون بواجبهم في الاشراف على سير ومتابعة العملية الانتخابية على اكمل وجه لتحقيق اعلى درجات الشفافية والنزاهة والدقة.

واعرب عن خالص شكره وتقديره للجهود “الكبيرة والمخلصة والمميزة والمهمة” التي يقوم بها اعضاء السلطة القضائية بتضافر جهود جميع العاملين في وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والجهات المعنية الاخرى لاخراج هذا العرس الديموقراطي باحلي وابهى صورة وان تسير العملية الانتخابية بصورة طبيعة وبكل سهولة ويسر.

وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عامر الرطام خلال الجولة التفقدية
المصدر
كونا
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6 يونيو، 2023
0 37 دقيقة واحدة

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