التربية: نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل على موقع الوزارة تباعاً قبل موعدها المحدد مسبقاً

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة، بأن وزارة التربية أنجزت بوقت قياسي إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لصفوف النقل، بما يقارب (431 ) ألف طالب وطالبة سواء في مدارس المرحلة الابتدائية و المتوسطة، و المدارس الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر، وجاري رفعها تباعاً على الرابط المخصص لذلك .

وقال الوهيدة، في بيان صحافي، إن المدارس واصلت العمل ساعات طويلة في رصد الدرجات، والمراجعات الرأسية والأفقية للنتائج، كما هو مقرر، بعد الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات النهائية للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من اعتماد النتائج من قبل أغلب المدارس، ورفعها على موقع الوزارة بشكل رسمي، قبل التواريخ المحددة لذلك مسبقاً، حيث كان مقرراً الإعلان عنها حسب التقويم السنوي للوزارة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري لنتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة ، و يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري موعداً لإعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي ، فيما ستستكمل المدارس الأخرى نتائج طلابها ورفعها تباعاً.

وأضاف الوهيدة أن وزارة التربية حريصة على طمأنة الطلبة وأولياء أمورهم على النتائج النهائية للعام الدراسي، لصفوف النقل، حيث ستتوفر جميع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية عبر الرابط المعلن عنه في حسابات التواصل الرسمية للوزارة، https://results.moe.edu.kw اذ سيتم رفعها وإتاحتها أولاً بأول بعد اعتمادها ورفعها من قبل المدارس، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاز عملية رصد ومراجعة النتائج بدقة ، سائلاً المولى عز وجل لجميع أبنائنا الطلبة النجاح والتفوق.