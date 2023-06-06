انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بالقاهرة بمشاركة الكويت

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي) برئاسة مصر ومشاركة دولة الكويت تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج في كلمة لها في الافتتاح نيابة عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ان تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة “يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية والحد من القطاع غير الرسمي”.

وأكدت القباج ان المؤتمر في نسخته الثانية يأتي تحت ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع تشمل عدم الاستقرار منها تداعيات جائحة فيروس (كورونا) وغيرها من الظروف التي “تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل”.

وقالت ان هذا “ما يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجابا على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي”.

وأضافت أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية والاطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو “أمر في غاية الأهمية” مشددة على أن مصر هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة.

وأكدت القباج أهمية خفض معدل النمو السكاني والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة الإناث والشباب في العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

واكدت القباج ان التنمية المستدامة التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي والنهضة الاقتصادية “لا يمكن أن تتحقق الا من خلال وجود سياسات اجتماعية عادلة وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين”.

وتسلمت مصر رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام تحت شعار (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي) من ممثل الجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى من المؤتمر.

وتشارك دولة الكويت في المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بوفد تترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ويضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري.

وتمثل منظمة التعاون الإسلامي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم الدولي وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 دولة.