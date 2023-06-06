محافظ حولي والعاصمة بالوكالة يشيد بالاستعدادات لانتخابات “أمة 2023”

أشاد محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي الأصفر بجميع الاستعدادات التي تقوم بها الجهات المختلفة المعنية لانجاح العرس الديمقراطي التي تعيشه البلاد والمتمثل في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) والتي انطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الأصفر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب جولته التفقدية لعدد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظتي حولي والعاصمة انه قام بالاطلاع على الاستعدادات كافة لانتخابات (أمة 2023) معربا عن استعداد محافطتي حولي والعاصمة لتقديم الدعم والمساندة لجهات الدولة المختلفة المعنية من أجل انجاح العملية الانتخابية.

ودعا الناخبين والناخبات الى المشاركة في العملية الانتخابية واستخدام حقهم الدستوري من خلال اختيار ممثليهم من الدوائر الانتخابية الخمس في مجلس الامة المقبل متمنيا لهم حسن الاختيار والتوفيق والنجاح لخدمة وطنهم تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الأصفر عن شكره وتقديره لكل العاملين والعاملات من وزارات الداخلية والاعلام والعدل والصحة وكذلك الدفاع المدني والمتطوعين الشباب على جهودهم التي يبذلونها لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

محافظ حولي والعاصمة بالوكالة خلال جولة تفقدية للاطلاع

محافظ حولي والعاصمة بالوكالة اثناء جولته التفقدية في احدى المدارس

محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي الأصفر اثناء الادلاء بصوته