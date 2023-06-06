الأرصاد الجوية: طقس البلاد اليوم حار نهارا مائل للحرارة ليلا

اعلنت الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد ستشهد خلال انتخابات مجلس الامة (امة 2023) التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء طقسا حارا نهارا مائلا للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى استقرار الاحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف حيث يكون الطقس حارا نهارا مائلا للحرارة ليلا”.

وتوقع القراوي وجود رياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و28 كيلومترا في الساعة.

وأضاف ان درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 42 و44 درجة مئوية والصغرى بين 31 و33 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتفرقة مشيرا الى ان موج البحر سيكون خفيفا الى معتدل ويكون ارتفاعه ما بين 1و4 أقدام.

اما فيما يتعلق بالطقس غدا الاربعاء فتوقع القراوي ان يكون الطقس حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع درجات حرارة عظمى بين 43 و45 درجة مئوية وصغرى بين 32 و34 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وذكر ان حالة البحر ستكون خفيفة الى معتدلة الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.