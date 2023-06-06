النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتفقد مقار الاقتراع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتفقد مقار الاقتراع

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء بجولة إلى مقار الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023 لتفقد سير العملية الانتخابية.

وبدأ الشيخ طلال الخالد جولته التفقدية على الدوائر الانتخابية الخمس انطلاقا من ثانوية سعد العبدالله للبنين في محافظة الجهراء.

ورافقه خلال الجولة محافظ الجهراء ناصر الحجرف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح وعدد من القيادات الأمنية.