توافد الناخبون والناخبات الى مراكز الاقتراع وسط تفاؤل بالمرحلة المقبلة

توافد عدد من الناخبين والناخبات مع فتح أبواب الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الامة 2023 وسط حالة من التفاؤل بالمرحلة المقبلة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا على ان يستمر حتى الثامنة مساء حيث يتوجه الناخبون الكويتيون لاختيار 50 نائبا في مجلس الأمة والادلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس بنظام الصوت الواحد الذي بدأ العمل به منذ عام 2013.

وتعتبر التجربة البرلمانية في الكويت من اقدم التجارب الخليجية اذ تشكل اول مجلس نيابي منتخب في عام 1963 بعد حصولها على الاستقلال في عام 1961.

مسؤول اللجنة يسلم أحد المواطنين بطاقة التصويت

أمام صندوق الاقتراع وأمل في المستقبل

مواطن يستعد لاختيار مرشحه

تفاؤل بالمرحلة المقبلة

أحد رجال الشرطة يساعد مواطنا للتعرف على مقر لجنته الانتخابية

أحد الناخبين يدلي بصوته

حضور مبكر لكبار السن بدوافع وطنية لاختيار ممثليهم وتحقيق التطلعات

وشهدت الانتخابات توافد كبار السن اليوم منذ الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس الامة (2023) بدوافع وطنية صادقة حاملين شعار (تصحيح المسار مسؤولية الجميع).

وحرص كبار السن على الحضور باكرا آملين ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة البناء والاستقرار السياسي المنشود وعنوانها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي الاصيل.

مواطن من كبار السن داخل قاعة الاقتراع

مواطن من كبار السن ينتظر دخوله الى احد اللجان للادلاء بصوته

مواطن من كبار السن يدلي بصوته

مواطن يرد بالتحية على اللجان العاملة لتسيير العملية الانتخابية