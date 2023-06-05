روسيا تقول إنها أحبطت هجوما كبيرا جديدا للقوات الأوكرانية في دونيتسك

روسيا تقول إنها أحبطت هجوما كبيرا جديدا للقوات الأوكرانية في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليجرام “القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)”.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.