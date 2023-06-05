مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 5 /6 /2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ د. خالد علي محمد الفاضل بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء آخر الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 والتي ستجرى غداً الثلاثاء الموافق 6 /6 /2023م وذلك لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة ويسر لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر وسط أجواء من الحرية والديمقراطية .

من جانب آخر أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مردم الإطارات في منطقة السالمي بقيادة قوة الإطفاء العام وبمشاركة كل من : الجيش الكويتي ، الحرس الوطني ، الهيئة العامة للبيئة ، وبلدية الكويت ، وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات التي شاركت في عملية إطفاء الحريق .

وقد شدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام فرق التحقيق التابعة لقوة الإطفاء العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً .

وضمن اهتمام الحكومة بالتحصيل العلمي المتميز، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / د. خالد علي الفاضل وعدد من قياديي ديوان الخدمة المدنية بشأن برنامج الترشيح الفوري لخريجي الجامعات المتميزة وبرنامج حصر الابتعاث على الجامعات المتميزة بينما يستمر منح الإجازات الدراسية لمن يرغب بالدراسة في الجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات .

ومن منطلق اهتمام الحكومة بالشباب وما يقدمه من مشاريع جديدة ، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب / عبدالرحمن بداح المطيري وقياديي الهيئة العامة للشباب بشأن مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ، ومشروع الرسومات الجدارية ( جرافيتي ) لتجميل الأماكن العامة ، وبرنامج توفير فرص عمل للطلبة الكويتيين خلال فترة الصيف .

وقد أكد مجلس الوزراء على دعمه لجهود كافة الجهات الحكومية لتأهيل الشباب الكويتي وصقل مواهبهم لتحقيق الإنجازات والإبداعات.

ثم اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة / د. أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن استراتيجية الصحة الرقمية المتضمن التصور المرئي للبيئة الرقمية للقطاع الصحي ، التي تتكون من ستة مكونات رئيسية وهي (منصة تبادل المعلومات الصحية ، أنظمة مقدمي الخدمات الصحية ، منصات وزارة الصحة المؤسسية ، منصة الممارسين التفاعلية، منصة المستفيدين التفاعلية ، ومنصة التكامل والتبادل الحكومي للبيانات ).

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة / مي جاسم البغلي بشأن التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بغية دمج الحضارة بالتراث ، ومواكبة التطور ورؤية كويت 2035 من أجل تحقيق أهداف المشروع وهي (الحفاظ على الطابع التراثي، دعم المشاريع الصغيرة، مكان لتجمع العائلة ـ خدمة شريحة كبار السن، تبنى أفكار الشباب المبدع، القيام بأنشطة ذات طابع ثقافي) .