نيابة عن سمو أمير البلاد.. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التركية للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه

نيابة عن سمو أمير البلاد.. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التركية للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه

نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وتحياته المقرونة بخالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالجمهورية التركية الصديقة ومؤكدا التطلع الدائم والحرص المشترك على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة البلدين.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية وأن يحقق للجمهورية التركية وشعبها الصديق كل ما تتطلع إليه من نمو وازدهار ورخاء.