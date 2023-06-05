بلدية الكويت: رصد أكثر من 1150 منزلا تستخدم كمقرات لسكن العزاب

قال المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس اليوم الإثنين إن أجهزة البلدية رصدت أكثر من 1150 منزلا تستخدم كمقرات لسكن العزاب في مناطق سكنية مختلفة.

وأضاف الدبوس في تصريح للصحفيين أن فرق اللجنة المشتركة مع عدد من الجهات الحكومية شنت حملة تفتيشية اليوم لرصد سكن العزاب بمنطقة خيطان للحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي موجها الفرق بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة.

وأوضح أن الحملة ستمتد ستة أشهر للانتهاء من المنازل المرصودة ومعالجة أي شكاوى جديدة مؤكدا الكشف على العقارات المخالفة باستخدام ربط مباشر مع وزارة العدل للاطلاع على آخر تحديث للقسيمة المخالفة لتحرير المخالفة بشكل قانوني.

وكشف عن توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص موضحا أن اللجنة المشتركة مع وزارتي الداخلية و(الكهرباء) والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة تقوم بتنشيط عملها نظرا لتفاقم هذه الظاهرة.

وذكر أن اللجنة قامت بإجراءات قطع التيار الكهربائي وإزالة المخالفات وتحرير محاضر مخالفات مضيفا.

وأفاد بأن البلدية تستقبل الشكاوى بشكل مباشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أهمية دور المواطنين ومسؤوليتهم الاجتماعية في الإبلاغ عن وجود سكن عزاب بالمناطق السكنية والنموذجية.