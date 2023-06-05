الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من 4 أشخاص بحوزتهم حوالي 6 كيلو من الشبو والهيروين

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من 4 أشخاص بحوزتهم حوالي 6 كيلو من الشبو والهيروين

في اطار حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تكثيف التواجد الأمني وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والتصدي لكافة عمليات ترويج المواد المخدرة وضبط مروجيها والمتاجرين بها حماية للمجتمع.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من (4) متهمين وعثر بحوزتهم على حوالي (6) كيلو من مادتي الشبو والهيروين ومبالغ مالية نقدية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.