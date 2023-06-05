وزير العدل يؤكد استعداد وجاهزية الوزارة لتسهيل اجراءات انتخابات “أمة 2023”

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام اليوم الاثنين جاهزية واستعداد وزارة العدل لتنظيم سير اجراءات انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية وفقا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير الرطام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة العدل قامت بإعداد وتجهيز 123 مدرسة كمقار للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية إلى جانب تجهيز اللجان الخاصة للخدمات الإدارية والتنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية.

وأشار إلى عقد الاجتماعات التنويرية والدورات للمنظمين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الانتخاب ضمانا لحسن سيرها مبينا أن عدد المقيدين في جميع الدوائر الانتخابية الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 646ر793 ناخبا وناخبة موزعين على 759 لجنة انتخابية.

وأوضح أن “اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات قامت بالاستعانة بعدد من الخبراء الحسابيين من الإدارة العامة للخبراء وذلك لمعاونة رؤساء اللجان الرئيسية والأصلية في حصر أعداد الناخبين ومطابقتهم في كشف الناخبين مما يساعد في سرعة عملية فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج المرشحين”.

وأعرب الوزير الرطام عن خالص شكره لجميع الجهات الحكومية المعنية بانتخابات مجلس الأمة 2023 والعاملين فيها وذلك لدورهم في تذليل كل الصعاب وتسهيل تنظيم عملية الانتخاب.

ودعا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأن يديم على الكويت وأهلها الأمن والأمان والاستقرار.