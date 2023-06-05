وزير الخارجية يلتقي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأثنين مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري الأدميرال براد كوبر وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة البلدين الصديقين.

وأكد الشيخ سالم الصباح خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتدعيم أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج مشددا على أهمية تعزيز الجهود الدولية والتعاون في محاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة ولمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا الإطار.

من جانبه أعرب الأدميرال كوبر عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين مجددا شكر وإمتنان الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الكويت قيادة وحكمومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها ولكل ما تقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح عملها.

وثمن دور دولة الكويت البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا مجددا إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بضمان أمن وسلامة دولة الكويت والمنطقة.