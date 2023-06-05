“الشؤون”: حريصون على تنفيذ قرارات قضايا الأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والاسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام رئاسته لوفد الكويت باجتماع كبار الموظفين التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي تحت شعار (العدالة الاجتماعية والامن المجتمعي).

وقال المطيري “تقدمنا اليوم بمقترحات عدة منها وضع آلية موحدة بالدول الاسلامية للربط بين مصادر وبنوك المعلومات بالدول الاسلامية حول كبار السن وزيادة الوعي بجودة الحياة للمسنين”.

واضاف ان “من بين المقترحات عمل حملات توعوية على مستوى الدول الاسلامية للاستفادة من تجربة دولة الكويت في مشروع الاسرة الصديقة ومشروع الام البديلة وصندوق الادخار الى جانب ادراج الاساليب الحديثة للتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال نظرا لما لها من اثار مباشرة في جنوح الاحداث وارتباط الاسرة”.

واوضح المطيري ان المقترحات الكويتية تناولت ايضا اشكالية عزوف الشباب عن الزواج مشيرا الى انه تم تقديم مقترحات لدعم الاسرة الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات واعداد برامج متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج.

وذكر انه تم ايضا عمل دراسات وبحوث عن تأثير العولمة على القيم الاسرية والمحافظة على الهوية العربية والاسلامية ومواجهة التطورات في التكنولوجيا ووضع خطة لرفع مستوى التعليم وتطوير المناهج التعليمية وربطها مع التعليم الالكتروني واعداد دراسة للنظر في مخرجات التعليم.

واكد المطيري ان المقترحات الكويتية تناولت تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الاسرية وتأمين حماية معيشية مستقرة ورفاهية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اعداد برامج خالصة لهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتمكينهم وتشجيعهم.

ومن المقرر ان تبدأ غدا بالقاهرة اعمال المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي اذ ترأس وفد دولة الكويت فيها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.