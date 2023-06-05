وزيرة الشؤون تقدم لمجلس الوزارء تصاميم مبدئية لتطوير المقاهي الشعبية

قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي لمجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بتصميم يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035.

ويهدف المشروع الى الحفاظ على الطابع التراثي ودعم المشاريع الصغيرة وتبني أفكار الشباب المبدع والقيام بأنشطة ذات طابع ثقافي وتوفير مكان لتجمع العائلة وخدمة شريحة كبار السن.

ويتضمن المبنى مساحات مكشوفة ومحلات ومقاهي ومناطق ألعاب للاطفال ومساحات ضخراء ومكتبة.

وأشارت الوزيرة البغلي الى تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق المقاهي الشعبية للبدء بالاجراءات التنفيذية للتطوير حيث يتضمن نساء من ذوي الخبرة والاختصاص بهدف تمكين المرأة.

وأضافت انه سيبدأ التطوير في أحد المقاهي على أن تستمر الخطة بتطوير باقي مواقع المقاهي الشعبية الأخرى.