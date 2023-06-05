السفير ناصر الهين: حريصون على التوافق بين أصحاب المصلحة لضمان استقرار سوق العمل

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الاثنين إن دولة الكويت حريصة على التوافق بين أصحاب المصلحة لضمان استقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها لا سيما أن علاقة البلاد مع منظمة العمل الدولية قوية للغاية وراسخة.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال111 في جنيف.

وشدد السفير الهين على دعم الكويت الكامل لتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بأوضاع العمال في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري داعيا المشاركين في هذا المؤتمر لدعم هؤلاء العمال الذين يعانون من صلف الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف ان هذا المؤتمر الأول الذي ينعقد في ظروف دولية دقيقة للغاية بعد الاعلان رسميا عن انتهاء جائحة فيروس (كوفيد 19) ورغم ذلك لا تزال العديد من الدول غير قاردة على التعافي من تبعاتها وتأثيرها على سوق العمل والعمال.

ولفت الى اهتمام الكويت بمتابعة المناقشات التي سيشهدها المؤتمر حول كيفية تطوير التلمذة الصناعية وتحقيق المساواة في الاجور وكيفية تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

واكد السفير الهين ان التشاور بين الحكومات وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال تحت مظلة منظمة العمل الدولية مطلوب لتحقيق التوازن بين اهتمامات هذا الثلاثي بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي على حد سواء.

وترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر العمل الدولي السفير ناصر الهين ويستمر حتى ال16 من يونيو الحالي بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمنظمات العمالية واصحاب الاعمال.