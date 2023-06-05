بورصة الكويت تدعم جهود مكافحة التلوث البلاستيكي في يوم البيئة العالمي

واصلت بورصة الكويت دعمها لجهود مكافحة التلوث البلاستيكي في يوم البيئة العالمي للعام 2023، مؤكدة التزامها بأن تكون شركة مسؤولة ومستدامة تسهم في شراكات استراتيجية للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة. ولتحقيق تلك الغاية أستمرت البورصة بدعمها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وشركة أمنية لتجميع البلاستيك، وذلك لرفع وعي المجتمع العالمي بأهمية دوره في الحد من التلوث البلاستيكي. كما يسلط الضوء يوم البيئة العالمي هذا العام بالخطوات التي تتخذها الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة التلوث البلاستيكي ومساعدة قطاع البلاستيك في استكمال حلقته الاقتصادية.

تتوافق مبادرة يوم البيئة العالمي مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية لبورصة الكويت، والتي تهدف إلى إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة. ذلك وتُعد عنصراً أساسياً في استراتيجية أعمال بورصة الكويت الشاملة، حيث تسهم في تعزيز جهود الشركة للتنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة هدف العمل المناخي 13، وهدف الشراكة من أجل الأهداف 17 .

رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: “تتعاون بورصة الكويت بكل فخر مع شركائها الموقرين الذين يشاركونها رؤيتها لمستقبل مستدام في اليوم العالمي للبيئة، حيث نجتمع معاً لإيصال رسالة ترمز إلى التزامنا بحماية البيئة من خلال تبني وتعزيز ممارسات العمل والمعيشة المستدامة”.

وأضاف السنعوسي: “نمضي مستمرين في مساعينا لإحداث تغيير دائم في مجتمعنا وبناء بيئة أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة، متبعين نهج استراتيجيتنا لاستدامة الشركة، حيث نجدد تعهدنا مع شركائنا بالمساهمة في مواجهة التلوث البلاستيكي وتأثيراته الضارة على البيئة. كما نلتزم بالعمل نحو تعزيز الاقتصاد المدمج من خلال دعم المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة، وتعزيز الاستهلاك المسؤول، والحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد”.

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هيدزيالك

وبدورها، قالت السيدة/ هيديكو هيدزيالك، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “نحتفل اليوم بيوم البيئة العالمي للبيئة هذا العام، وفي الذكرى الخمسين لتأسيسه تحت شعار #التغلبعلىالتلوث_البلاستيكي. دعونا نعمل معاً قبل فوات الأوان لمكافحة الآثار الضارة للتلوث البلاستيكي وما له من آثار بعيدة المدى على الطبيعة، والمناخ، وصحة الإنسان ورفاهيته، إضافة إلى تأثيره على الزراعة والاقتصاد. ذلك وباتت المجتمعات حول العالم تدرك عواقب التلوث البلاستيكي، والحاجة الملحة لأخذ الإجراءات اللازمة للحد منه.”

وبهذه المناسبة، انتهزت بورصة الكويت الفرصة لتعزيز شراكاتها مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لمساندة جهود فريق الغوص للحفاظ على البيئة البحرية في الكويت ومواصلة دعمها لمبادرات الفريق المختلفة.

ممثل الامم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي

من جانبه، قال السيد/ سامي ديماسي، ممثل الامم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا “يتمحور يوم البيئة العالمي هذا العام حول محاربة التلوث البلاستيكي وتنظيف عالمنا من أضراره. فمن المهم جداً أن نسلط الضوء على ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى كافة منظمات الأمم المتحدة. كما أود أن أشيد بالشراكة بين البرنامج وبورصة الكويت وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، والذي يقدم جهوداً تحتذى بها بقية المنظمات الأخرى للحفاظ على البيئة البحرية في الكويت من البلاستيك والنفايات البحرية.”

ضابط العلاقات الدولية في فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية الدكتور ضاري الحويل

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور/ ضاري الحويل، ضابط العلاقات الدولية في فريق الغوص الكويتي، بالدعم الذي يحظى به الفريق والمبرة التطوعية البيئية من البورصة، وقال “نفخر ونسعد للدعم السخي من بورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعم عمليات فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، لرفع المخلفات، وخصوصاً البلاستيكية، من جون الكويت والشواطئ المجاورة. منذ العام 2009، استطاع الفريق رفع أكثر من 2000 طن من المخلفات، ومنها 300 طن من المخلفات البلاستيكية. كما لاحظنا خلال العامين الماضيين أن أكثر من نصف النفايات التي تم رفعها كانت من البلاستيك. دعونا نتحد معا في يوم البيئة العالمي للتغلب على التلوث البلاستيكي”.

كما أعلنت بورصة الكويت عن إبرام شراكة مع شركة أمنية لتجميع البلاستيك، وهي شركة كويتية غير ربحية تهدف للحفاظ على نظافة الكويت من البلاستيك خلال نشر الوعي البيئي، وفصل النفايات البلاستيكية لإعادة تدويرها ومنعها من الوصول إلى مكبات النفايات أو البحر.

الرئيس التنفيذي لشركة أمنية لتجميع البلاستيك سناء الغملاس

وتقديرا لجهود البورصة، قالت السيدة/ سناء الغملاس، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية لتجميع البلاستيك “يسعدنا ويشرفنا أن نعلن، وبمناسبة يوم البيئة العالمي، عن الشراكة مع بورصة الكويت، والتي تعد أول مؤسسة تحصل على شهادة “Blue Bottle المقدمة كرمز للشركات الداعمة لجهود إعادة تدوير البلاستيك واستكمال حلقة اقتصاده. ذلك واصبحت أمنية شركة غير ربحية مدعومة من قبل القطاع الخاص، وإنني أتطلع إلى الترحيب مستقبلاً بالمزيد من الشركات من هذا القطاع لمساعدتنا في ضمان مستقبل أكثر استدامة للكويت”.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من هذه الاستراتيجية، أطلقت البورصة ضمن ركيزة “البيئة” عدداً من المبادرات الخضراء، وقامت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية برعاية حملة وطنية لإزالة النفايات الخطرة من جون الكويت وشواطئه. كما نفذت مبادرة لتجديد مرفقات مبناها لتوفير الطاقة والمياه وتقليل بصمتها الكربونية. ذلك وقامت بورصة الكويت، وبالتعاون مع شركة إنفيروسيرف، التي تعد أول شركة كويتية لإعادة تدوير الإلكترونيات، بإعادة تدوير الشاشات وأجهزة الكمبيوتر والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الغير مستخدمة. كما أعلنت التزامها رسمياً بتعزيز استدامة الشركات في الأسواق المالية من خلال عضويتها في مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة.

وتتويجا لتلك الجهود، نالت بورصة الكويت العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2022، مثل جائزة “أكثر الممارسات استدامة في الحوكمة البيئية والاجتماعية من Global Business Outlook، و”أفضل بورصة مستدامة للعام في الشرق الأوسط” من Pan Finance، و”الشركة الأكثر استدامة في صناعة الخدمات المالية” من World Finance. وحصلت الشركة مؤخراً على تكريم من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI)، تقديراً لـ “المساهمة البارزة في محو الأمية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي 2022″، وكذلك “أفضل استراتيجية للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي 2022”.