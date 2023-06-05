رئيس قوة الإطفاء العام يفتتح أولى اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ اطار سنداي

افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الاثنين بالمبنى الرئيسي لقطاع الوقاية الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030.

وقالت القوة في بيان صحفي إن رئيس اللجنة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر استعرض قرار انشاء اللجنة واختصاصاتها لعدد (74) عضوا مشاركا في اللجنة المشكلة من مؤسسات الدولة المختلفة واطلعهم على خريطة الطريق لتحقيق اهداف وغايات اطار (سنداي).

وأوضحت أن اللجنة تختص بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق الغايات السبعة لإطار سنداي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث اضافة الى اعتماد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمجال إدارة الحوادث والكوارث واعتماد تصنيف لها على المستوى الوطني بدولة الكويت.

وأضافت أن اللجنة تختص ايضا بإعتماد منهجية علمية لإدارة الكوارث وإعتماد مصفوفة الاخطار والكوارث المتوقع حدوثها بدولة الكويت والتي أعدتها قوة الإطفاء العام في 2018 بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت اشراف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وعمل الخطط اللازمة لها

وأشارت الى أن ضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي العقيد دكتور مشاري حسن استعرض بدوره اهداف اطار سنداي والمؤشرات المطلوبة لتحقيق الإطار وخطة العمل المقترحة لأعضاء اللجنة.

ويعد إطار (سنداي) أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاما يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث ولكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

ويحد (سنداي) بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح والصحة والأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان كما يمنع نشوء المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة.