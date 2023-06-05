البرجس يستقبل قائد الأسطول الأمريكي الخامس والوافد المرافق له

البرجس يستقبل قائد الأسطول الأمريكي الخامس والوافد المرافق له

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس اليوم الاثنين الموافق 2023/6/5 بمكتبه قائد الأسطول الأمريكي الخامس قائد القوات البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى قائد القوات البحرية المشتركة الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر يرافقه مساعد قائد القوات البحرية المشتركة العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق البرجس بضيوفه وأكد على أهمية التعاون الأمني والتمارين المشتركة بين الجانبين الكويتي والأمريكي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال تعزيز قدرات الإدارة العامة لخفر السواحل وتحديثها.

ومن جانبه أشاد قائد الأسطول الأمريكي الفريق بحري تشارلز برادفورد بالإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية وما تتمتع به من كفاءة عالية وتطور تقني وفني، حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء بحري طلال المونس.