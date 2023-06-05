بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 57.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 57.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 6ر57 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6905 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر216 مليون سهم عبر 11906 صفقات نقدية بقيمة 3ر78 مليون دينار (نحو 2ر237 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5432 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 8ر60 مليون سهم عبر 3025 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 3ر20 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر76 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7648 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر1 في المئة من خلال تداول 5ر155 مليون سهم عبر 8881 صفقة بقيمة 6ر71 مليون دينار (نحو 9ر216 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 01ر4 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5347 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 3ر57 مليون سهم عبر 2664 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 3ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (بترولية) و(م الأعمال) و(م سلطان) و(التقدم) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) وبنك بوبيان و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مركز) و(حيات كوم) و(امتيازات) و(أهلي) الأكثر انخفاضا.