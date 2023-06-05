سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملكة الدنمارك بالعيد الوطني لبلادها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لجلالتها موفور الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لجلالتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.