“زين” تُقدّم أحدث حلول الرقابة الأسرية لحماية الأطفال رقمياً

احتفت زين مؤخراً باليوم العالمي للطفل بالإعلان عن شراكة جديدة مع خدمة Kaspersky® Safe Kids لتقديم 3 أشهر مجاناً عند الاشتراك في الخدمة عن طريق تطبيق زين، وذلك لتقديم أحدث حلول الرقابة الأسرية لحماية الأطفال رقمياً من خلال حزمة من المزايا لمراقبة استخدام الأطفال للإنترنت عبر الأجهزة الذكية وحمايتهم من المحتوى الضار وغير المناسب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي زين الحثيثة لتقديم تجربة رقمية تتسم بأعلى درجات الأمان للجميع، وبالأخص للأطفال الذين يواجهون خطر الاطلاع على المحتوى الضار وغير المناسب بشكلٍ مُستمر، بحيث يُمكن للآباء والأمّهات التحكم في استخدام أطفالهم للإنترنت عبر هذه الخدمة بكل سهولة والاطمئنان على سلامة تجربتهم الرقمية في أي وقت ومكان.

وتقوم خدمة Kaspersky® Safe Kids بتغطية ثلاثة محاور رئيسية: مراقبة وتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، وتقنين وقت استخدامهم للأجهزة الذكية، وحظر دخولهم على أي محتوى أو تفاعل رقمي ضار لا يناسب أعمارهم، وذلك من خلال تطبيق خاص للآباء وآخر للأطفال، وتدعم الخدمة اللغتين العربية والإنجليزية، وتتوفر لجميع أنظمة الأجهزة الذكية المُتنقلة وأنظمة أجهزة الكمبيوتر الشائعة.

وتشمل أبرز المزايا التي تُقدّمها الخدمة إمكانية التعرف على موقع الطفل بشكلٍ مُباشرٍ ودقيق على الخريطة، والتحكم باستخدام الجهاز الذكي، والتحكم بالتطبيقات، وحظر المواقع الإلكترونية الضارة وغير المناسبة، ومراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة SMS، ومراقبة مستوى شحن البطارية، وتقنين مدة استخدام الشاشة، والبحث الآمن لمقاطع الفيديو عبر اليوتيوب، وغيرها الكثير من المميزات التي يمكن للآباء التحكم بها حسب ما يرونه مُناسباً.

وتزايدت مؤخراً ضرورة استخدام حلول وتطبيقات الرقابة الأسرية وقيود الوالدين في العصر الرقمي الحديث الذي يشهد تطوراً كبيراً، وذلك بسبب الانتشار السريع للأجهزة الذكية والمتصلة بالإنترنت والمنصات الرقمية التي تُعرّض الأطفال للعديد من المخاطر مثل التنمر الرقمي والمحتوى الضار وغير الآمن والتواصل مع الغرباء، كما أسهمت جائحة كوفيد-19 بزيادة الاعتماد على أدوات التعليم الرقمي والاستخدام المُتزايد للشاشات، مما يجعل وجود تطبيقات الرقابة الأسرية ضرورياً للحفاظ على عادات إلكترونية صحية وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وحيث أن الآباء والأمهات لن يتمكنوا من التواجد شخصياً بالقرب من أطفالهم على الدوام لمراقبة استخدامهم للإنترنت، تأتي تطبيقات وخدمات الرقابة الأسرية لتقديم جدار حماية مُهم لتوجيه ومساعدة الأطفال على التنقل في العالم الرقمي بشكلٍ آمن ومسؤول، ولهذا فقد حرصت زين على عقد هذه الشراكة مع شركة Kaspersky التي تُعتبر إحدى أكبر وأعرق شركات الأمن السيبراني في العالم.

وتستمر زين بتلبية تطلّعات واحتياجات عملائها المُختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية آمنة ومميزة.