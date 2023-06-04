من مباراة يوفنتوس وأودينيزي

الدوري الإيطالي: أتالانتا وروما يبلغان الدوري الأوروبي ويوفنتوس في دوري المؤتمر وفيرونا يهبط للدرجة الثانية

5 يونيو، 2023
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قتنص أتالانتا وروما المركزين الخامس والسادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، المؤهلين لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأنهى يوفنتوس مسيرته في المسابقة المحلية بالمركز السابع، المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما بات فيرونا الفريق الثالث الذي يودع البطولة ويهبط للدرجة الثانية رفقة سامبدوريا وكريمونيزي.

وتغلب أتالانتا 5 / 2 على ضيفه مونزا، مساء الأحد في المرحلة الأخيرة للبطولة، التي شهدت فوز روما 2 / 1 على ضيفه سبيزيا، ويوفنتوس على ضيفه أودينيزي 1 / صفر، وميلان على ضيفه فيرونا 3 / 1، وبولونيا على مضيفه ليتشي 3 / 2.

المصدر
د ب أ
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5 يونيو، 2023
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