الأهلي يفوز على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الأهلي المصري على ضيفه الوداد المغربي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد في الدقيقة .86

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب ، التي تقام الأسبوع المقبل بالمغرب، ليتوج بلقبه الحادي عشر في البطولة، فيما يكفي الوداد الفوز 1 / صفر لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.

وهذه هي المرة الـ16 التي يسجل فيها الأهلي ظهوره في نهائي دوري الأبطال، معززا رقمه القياسي كأكثر الفرق تأهلا لهذا الدور في تاريخ البطولة، بينما كانت هذه هي المشاركة السادسة للوداد في النهائي.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي المسابقة القارية بعد عامي 2017 و.2022 وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب في الخمس دقائق الأولى من اللقاء، حيث كان الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين خوفا من تلقي أهداف مبكرة.

وبمرور الوقت بدأ الأهلي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد الوداد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة من نصيب الأهلي في الدقيقة 12 عندما توغل بيرسي تاو بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية على حدود منطقة الست ياردات لكن يوسف المطيع حارس الوداد أمسك بالكرة قبل أن تصل إلى محمود عبد المنعم كهربا.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18 عندما ارتدت الكرة من مدافعي الوداد إلى داخل منطقة جزاء الوداد حيث استلمها كهربا ليصبح في مواجهة المطيع حيث سدد كرة أرضية قوية تصدى لها المطيع على مرتين.

بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم، في المقابل استمر الوداد في اعتماد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي الأهلي.

ومع ذلك فشل لاعبو الأهلي في اختراق دفاع الوداد لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء عندما سدد علي معلول ركلة حرة لتصطدم بيد أحد لاعبي فريق الوداد الذي يشكلون الحائط البشري، ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ألغى الحكم قراره.

بعدها، استمرت سيطرة الأهلي وتوالت محاولاته الهجومية ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الوداد، الذي واصل اعتماده على تضييق المساحات، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللعب كاد الوداد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 40 عندما لعبت ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الأهلي هيأها بولي سامبو إلى أيمن الحسوني الذي أصبح في مواجهة مصطفى شوبير، حارس الأهلي، وسدد كرة قوية لكن شوبير تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الأهلي هدف التقدم عندما مرر حسين الشحات كرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر ارتقى إليها بيرسي تاو، غير المراقب، وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

وأنقذ مصطفى شوبير الأهلي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما سدد زهير المترجي ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، حيث تصدى شوبير للكرة بثبات، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى الوداد عن حذره الدفاعي وبادر بشن الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لتراجع الأهلي لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المغربي.

وكاد الوداد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 47 عندما لعبت كرة طولية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي قابلها أيوب المعلود بضربة رأس لتصطدم بأحد مدافعي الأهلي قبل أن ترتد له مرة أخرى ليقابلها برأسه ولكنها مرت أعلى العارضة.

بعدها بدقيقة استلم زهير المترجي كرة خلف مدافعي الأهلي داخل منطقة الست ياردات من الناحية اليسرى ليسددها باتجاه المرمى لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 55 كاد الحسوني أن يسجل هدف التعادل عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة رائعة لكنها مرت بجزار القائم الأيسر لشوبير بسنتيميترات قليلة.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 59 سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني للأهلي عندما لعب محمد هاني كرة طولية خلف مدافعي الوداد داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليخرج يوسف المطيع من مرماه ولكنه لم يمسك بالكرة لتصل إلى حسين الشحات حيث مررها إلى كهربا الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

أعطى هذا الهدف ثقة للاعبي الأهلي الذين استعادوا سيطرتهم على مجريات اللقاء وبادروا بشن الهجمات على مرمى الوداد الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه.

وفي الدقيقة 67 سدد حسين الشحات كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن المطيع تصدى لها.

وكاد الوداد أن يسجل هدفا في الدقيقة 68 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها يحيى عطية الله بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت لركلة مرمى.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عندما انطلق بيرسي تاو بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجاء ومررها إلى كهربا، القادم من الخلف، ليسدد كرة بقدمه اليسرى لكن المطيع تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 79 أنقذ شوبير فريقه من تلقي هدف عندما توغل العملود بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها شوبير ببراعة.

وفي الدقيقة 86 سجل فريق الوداد هدف تقليص الفارق عن طريق سيف الدين بوهرة عندما مرر العملود كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لمسها سامبو وفشل دفاع الأهلي في تشتيت الكرة لتصل إلى سيف الدين بوهرة الذي سدد كرة رائعة إلى داخل المرمى.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد بيرسي تاو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي 2 / 1.