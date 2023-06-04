وفد سعودي في باريس لإتمام التعاقد مع ميسي

وفد سعودي في باريس لإتمام التعاقد مع ميسي

أرسل نادي الهلال السعودي وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ما أفاد مصدران في الرياض وكالة فرانس برس الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي بوالد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، حسب ما أفاد المصدران.

وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي “هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي”.

وأكّد مصدر ثان مطلع على المفاوضات “نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة”.

وقال “إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع”.

وكان نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن السبت أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وشهدت المباراة وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وانضم ميسي، 35 عاما، الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة إلى النادي الفرنسي في آب/أغسطس 2021 على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.

وإذا تمت الصفقة، سينضم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، إلى غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن الجمع بين الثنائي ليس كل مبتغى السعودية التي تستهدف البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم.

والأحد، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين.

وجاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وذكرت القناة أن رئيس الاتحاد ونائبه متواجدين في مدريد لتوقيع “صفقة انتقال قياسية” مع قائد ريال مدريد.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأتي التمويل الهائل لهذه الصفقات المدوية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، بحسب المصدر.

ومطلع الشهر الماضي، أكّد مصدر لوكالة فرانس برس أنّ ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل، مشيرا إلى أنّ “الصفقة تمت”.

وأوضح المصدر “الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد”.

وكان سان جرمان أوقف أوائل الشهر الماضي نجمه المتوّج بكأس العالم في كانون الأول/ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة الخليجية الثرية.