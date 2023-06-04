وفد دبلوماسي أوروبي يزور غزة للاطلاع على احتياجات إعادة الإعمار

أجرى وفد من سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، زيارة تفقدية استمرت عدة ساعات إلى قطاع غزة للاطلاع على احتياجات إعادة الإعمار.

وهذه أول زيارة لوفد دبلوماسي أوروبي إلى غزة منذ انتهاء موجة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في الفترة من 9 إلى 13 من شهر أيار/مايو الماضي.

وتفقد الوفد عددا من المنازل المدمرة بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة التوتر الأخيرة، بينها منزل عائلة نباهين المكونة من أكثر من 100 فرد بينهم تسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرح ممثل الإتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف للصحفيين بأن “سبب وجود الكثير من ممثلي الاتحاد الأوروبي في غزة هو الاطلاع على ما جرى هنا من خلال لقاء الضحايا والتحدث مع المتضررين وعوائلهم”.

وقال بورجسدورف “نعرب عن تضامنا مع ضحايا الحرب الأخيرة في غزة، وقد تبين من خلال معلوماتنا أن الضحايا هم في الأساس من المدنيين ونحن نتطلع لإنهاء تقرير يوضح كل ما حدث (في القطاع)”.

وجدد بورجسدورف موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى تثبت تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني بشكل نهائي وعادل.

من جهتهم، دعا ممثلو عوائل دمرت منازلهم في جولة التوتر الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، الدبلوماسيين الأوروبيين إلى المساهمة الفاعلة في تسريع إعادة إعمار منازلهم.

وخلفت جولة التوتر الأخيرة في غزة مقتل 33 فلسطينيا بينهم 5 أطفال و3 سيدات ومسنان و11 من قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مقابل مقتل شخصين في إسرائيل بفعل إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين أدت غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى تشريد 200 عائلة بإجمالي نحو ألف شخص بعد أن دمرت غارات إسرائيل 103 وحدة سكنية كليا و2800 وحدة سكنية جزئيا منها نحو 150 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.