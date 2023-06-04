السلاح المضبوط

الجمارك: ضبط مسافر بحوزته سلاح وطلقات ناريه في النويصيب

4 يونيو، 2023
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تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي من ضبط سلاح (فرد”ربع”)وعدد من الطلقات الناريه بحوزة أحد المسافرين.

وفي التفاصيل: قدمت مركبة إلى منفذ النويصيب في طريقها لمغادرة البلاد يقودها أحد الأشخاص، لكن مفتش الأمن والسلامة انتابه الشكّ فيه فأخضعه للتفتيش، ما أسفر عن العثور بحوزته على (سلاح فرد “ربع”) وعدد (5) طلقات.

هذا وشكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/ اسامة الشامي على جهود المفتشين وحثهم على تفتيش الشحنات الواردة والصادره ممن يشتبه فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتحويلها لجهات الاختصاص

المصدر
جمارك الكويت
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4 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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