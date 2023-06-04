وزير النفط: الكويت ستمدد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024

وزير النفط: الكويت ستمدد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مناف الهاجري أن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال الهاجري في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية.

وذكر أن هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري ال35 لأوبك بلس الذي عقد في وقت سابق من اليوم.