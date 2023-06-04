وزير الخارجية يلتقي منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد في ديوان عام الوزارة مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله عبدالصمد دشتي والتي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة بتاريخ 22 يوليو 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن حيث قدم خلال اللقاء استعراضا لآخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على دعم دولة الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمي والتوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في أوكرانيا ينهي التبعات التي يتكبدها العالم جراء الحرب الدائرة فيها.