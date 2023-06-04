وزير الإسكان: نسعى لخوض تجربة المطور العقاري في المدن السكنية الجديدة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق العتيبي سعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخوض تجربة المطور العقاري في المدن السكنية الجديدة بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في الكويت لاسيما بعد نجاح التجربة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العتيبي خلال مشاركته في (منتدى قطر العقاري 2023) ضمن نسخته الأولى المنعقد في الدوحة يومي 4 و5 يونيو الجاري إن نظام المطور العقاري من شأنه أن يقلل فترة الانتظار أمام اصحاب الطلبات الاسكانية وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي وشركات التطوير العقاري.

وأضاف أن تطبيق فكرة المحور الاستثماري في المدن السكنية الجديدة يوفر لها خدمات متكاملة سواء بالبنية التحتية أو مرافق ترفيهية وتجارية تسهم في دعم ميزانية (الرعاية السكنية) من خلال عوائد مالية سنوية ما يوفر الضغط على ميزانية الدولة.

وبالنسبة الى قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير الذي سيصدر قريبا واستفادة اصحاب العقارات من هذه الخطوة أوضح الوزير أن المواطن سيتمكن بعد اصدار القرار المرتقب خلال أيام من بيع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء والماء سواء الناتجة من قسيمة سكنية أو الشاليهات أو المزارع وغيرها باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي.

وأشار الى أنه من المتوقع أن تطرح الوزارة عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع الشقايا نهاية العام الجاري بعد انتهاء اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة من دراستها على أن تبلغ قدرة المشروع الانتاجية ما بين 4400 و 4500 ميغاوات.

ويركز منتدى قطر العقاري 2023 يركز على ثمانية محاور رئيسية تعنى بالتوجهات المستقبلية للقطاع العقاري والابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة اضافة الى مناقشة وضع القطاع العقاري بعد استضافة كأس العالم ورحلة المستثمر بين الواقع والمأمول وسياسات وآليات التمويل.