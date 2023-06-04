وزارة العدل تطلق البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج “وفاق”

وزارة العدل تطلق البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج “وفاق”

أطلقت وزارة العدل اليوم الأحد البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج (وفاق) تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام وبتنظيم قطاع شؤون الأسرة والتحكيم في إداراة الاستشارات الأسرية.

وأكد الوزير الرطام في تصريح صحفي أن برنامج (وفاق) يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للمحافظة على تكوين الأسرة استنادا لما نص عليه الدستور في المادة التاسعة بأن الاسرة أساس المجتمع.

وذكر أن البرنامج يهيء المقبلين على الزواج لفهم طبيعة تكوين الأسرة والمحافظة عليها وتقديم المعرفة لهم حول طبيعة العيش في حياة طبيعية تخلو من المشاكل للمساهمة في الوصول للتوافق الزوجي.

وفي سياق آخر يتعلق بانتخابات (أمة 2023) أكد الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الإعلان عن برنامج (وفاق) على تهيئة كافة السبل لضمان سير العملية الانتخابية بطريقة قانونية وسليمة.

من جهته قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم بالتكليف الدكتور فهد الضاعن في تصريح مماثل إن اطلاق برنامج (وفاق) يأتي من باب المسؤولية القانونية والشرعية والاجتماعية وخدمة شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ومعالجة أمور الحياة الزوجية.

وأوضح الضاعن أن البرنامج يقدم المعلومات كافة لكل شخص مقبل على الزواج مضيفا أن البرنامج يتناول في دورته الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية وتوضيح العقبات المحتملة في بداية الزواج.

وذكر أن (وفاق) سينطلق في دورته الأولى بتاريخ 13 و14 يونيو الجاري بواقع يومين أسبوعيا وتقدم من قبل مدربين أكاديميين ومتخصصين في المجال الأسري في وزارة العدل مبينا أن التسجيل في البرنامج مجاني ومتاح للجميع عبر بوابة وزارة العدل.