الحرس الوطني يحتفل بتخريج كوكبة جديدة من الضباط

احتفل الحرس الوطني اليوم الأحد بتخريج دورة الطلبة الضباط الأطباء ودورة الطلبة ضباط الطب المساعد والهندسة الطبية ودورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم.

وقال الحرس في بيان صحفي إن وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي نقل خلال حضوره حفل تخريج دورة الطلبة الضباط الذي أقيم في معسكر الصمود تهنئة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح معربا عن سعادته بانضمام كوكية جديدة من الضباط إلى الحرس الوطني لمساندة إخوانهم في السلاح.

وأكد الرفاعي أن الولاء والانتماء للوطن هو أغلى ما يمتلكه الإنسان مشيرا إلى أن الهدف هو الدفاع عن هذه الأرض الكريمة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها في ظل القيادة الحكيمة.

من حفل التخريج

من جانبه أكد مدير مديرية التدريب العميد الركن راشد فهد حرص قيادة الحرس بترجمة أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) بالارتقاء بالحرس في شتى المجالات العسكرية والإدارية والفنية وتأهيل كوادره علميا وعسكريا ليقوموا بواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

ودعا الخريجين إلى اكتساب الخبرة من الذين سبقوهم والامتثال للأوامر والتعليمات التي تصدر من رؤسائهم مشددا على الالتزام بمبادئ وقيم ديننا الحنيف.

وذكر البيان أن الضباط الجدد قاموا بأداء القسم متعهدين بالذود عن الوطن والتضحية بالنفس والنفيس.

من حفل التخريج