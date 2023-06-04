بلدية الكويت: فرق ادارات النظافة انهت استعداداتها ليوم الاقتراع

اعلنت ادارة العلاقات العامة عن انتهاء بلدية الكويت من كافة استعدادات يوم الاقتراع 6-6-2023 من خلال تسخير كافة الامكانات بتوفير المعدات والآليات وعمال التنظيف والحاويات وفق خطة متكاملة

لإظهار العرس الديمقراطي في ابهى صوره تقديرا لمكانة دولة الكويت الدولية في الديمقراطية بوجود مختلف وسائل الاعلام العالمية لتغطية انتخابات مجلس الامة 2023 .

واوضحت ان تنفيذ الخطة يقوم على فرق ادارات النظافة في كافة المحافظات التي انهت الاستعدادات الميدانية وستواصل عملها طوال الثلاثة ايام اليوم الذي يسبق الانتخاب ويوم الاقتراع واليوم الذي يليه لضمان انتهاء اعمال التنظيف قبل بدء دوام طلبة المدارس صباح الاربعاء 7 يونيو الجاري .

وقال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة بأن بلدية الكويت بأنه اعمال النظافة التي قام بها الفريق توزيع 10 عمال لكل مدرسة و ازالة 45 سيارة مهملة و100 انذار للسيارات المهملة وحاويتين لكل مدرسة .

واكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة حولي فيصل العتيبي بأن بلدية الكويت انهت اعمال النظافة التي قام بها الفريق وتم توزيع 200 عامل لمدارس الاقتراع و30 الية و20 انذار لسيارات مهملة و60 حاوية لمدارس الاقتراع .

واوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير فهد القريفة بأن بلدية الكويت انهت اعمال النظافة التي قام بها الفريق وتم توزيع 100 عامل لمدارس الاقتراع و30 الية لمدارس الاقتراع .

وأضاف بأنه تم الانتهاء من اعمال النظافة قبل يوم الاقتراع والمتابعة بيوم الاقتراع وبعده بيوم لتسريع عملية الاقتراع وسهولة دخول وخروج الناخبين الى اللجان الانتخابية .

من جهته اكد نائب المدير العام لشئون الخدمات ومدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الفروانية مشعل العازمي جهوزية الاماكن المحيطة بمراكز الاقتراع سواء من ناحية الانتهاء من اعمال التنظيف ورفع السيارات المهملة وتوزيع الحاويات وتوفير المعدات والاليات لإنجاز الاعمال المطلوبة لتأمين الاستعدادات لعملية الاقتراع حيث تم توزيع 200 عامل لمدارس الاقتراع و35 الية و80 حاوية لمدارس الاقتراع .

من جانبه قال مدير نظافة محافظة الاحمدي نواف المطيري تم تشكيل فرق ميدانية لمتابعة اعمال النظافة قبل يوم من الاقتراع واثناء الاقتراع وبعدها لإتمام المهام المنوطة بالإدارة طبقا للخطة المتكاملة التي وضعتها بلدية الكويت حيث تم توزيع 360 عامل على مدارس الاقتراع و 72 الية و96 حاوية عند مدارس الاقتراع .

ومن ناحيته بين مدير ادارة نظافة العامة واشغالات الطرق محافظة العاصمة سعد الخرينج أن هناك تنسيق وتعاون كبير بين الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية وادارة قوة الاطفاء العام ووزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة مع بلدية الكويت لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي تسهيلا وتيسيرا على جموع المقترعين من المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور في عملية الدخول والخروج لمراكز الاقتراع في المدارس حيث تم توزيع 360 عامل و144 حاوية وتوجيه 38 انذار و22 الية على مدارس الاقتراع.