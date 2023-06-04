رابطة “جراحة القولون”: نجاح 10 عمليات معقدة لأورام القولون والمستقيم في مؤتمرنا الأول

أعلنت رابطة جراحة القولون والمستقيم في الكويت عن نجاح 10 عمليات جراحية معقدة لأورام القولون والمستقيم خلال فعاليات المؤتمر الأول الذي اقامته الرابطة بالتعاون مع وزارة الصحة ومشاركة عدد من الخبراء العالميين من الولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا.

وقال رئيس الرابطة استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بمستشفى مبارك الدكتور عبدالله الحداد في تصريح صحفي اليوم الأحد إن المؤتمر أقيم على مدى ثلاثة أيام وتضمن ورشة عمل جراحية صعبة ومعقدة تتعلق بأورام القولون والمستقيم تمت جميعها بنجاح كبير.

وأوضح الحداد أن مثل هذه الورش التي تستضيف خبراء عالميين تحدث نقلة نوعية كبيرة في المجال الجراحي من خلال نقل الخبرات وتبادل المعلومات وتدريب وصقل مواهب المتدربين من الأطباء.

ولفت الى أن المؤتمر تخلله ورشة علمية لتدريب الأطباء على استخدام الأدوات الجراحية الجديدة مبينا أن المؤتمر كان يضم أيضا عدة أنشطة ومحاضرات علمية فضلا عن تقديم محاضرة في جامعة الكويت حول التطور في التعليم الطبي بأمريكا والتغيرات الجارية بالتعاون مع قسم الجراحة بالجامعة.

وقال إن سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر انتشارا في الكويت ويصيب الأعمار المتوسطة في الرجال إذ يأتي في المرتبة الأولى والثانية على مستوى جميع الأعمار بعد سرطان البروستاتا.

ولفت الدكتور الحداد الى أن هناك من 400 إلى 500 حالة سرطان قولون ومستقيم سنويا في الكويت مؤكد أهمية اجراء الفحص المبكر لاكتشافها ورفع نسب الشفاء.

وأشار إلى أهمية برامج التوعية في منع انتشار المرض والقضاء عليه عن طريق الفحوصات الاستكشافية وعمل المنظار لاكتشاف اللحميات الصغيرة في القولون أو المستقيم مبينا انه عند اكتشافها مبكرا يمكن القضاء عليها ومن ثم القضاء على المرض.

جانب من تكريم المشاركين في المؤتمر