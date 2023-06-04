رئيس المركز الإعلامي للانتخابات: استضافة 50 إعلاميا من أنحاء العالم للاطلاع على التجرية الديمقراطية الكويتية

رئيس المركز الإعلامي للانتخابات: استضافة 50 إعلاميا من أنحاء العالم للاطلاع على التجرية الديمقراطية الكويتية

قال وكيل وزراة الإعلام المساعد لقطاع الاعلام الخارجي بالتكليف ورئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات (امة 2023) مازن الانصاري إن المركز قام بدعوة 50 إعلاميا من جميع انحاء العالم للمشاركة والاطلاع على العرس الديمقراطي الكويتي المقرر بعد غد الثلاثاء.

وأوضح الأنصاري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات التي تحمل شعار (تصحيح المسار مسؤولية الجميع) مجهز بالكامل بالمعدات اللازمة من أجهزة إلكترونية وكاميرات وغيرها لمساعدة الإعلامين على أداء مهامهم.

وأضاف أن المركز يقدم مهمات إعلامية كثيرة منها تسهيل التغطية الاعلامية للوفود المشاركة والاطلاع عن قرب على طريقة الاقتراع والتجربة الديمقراطية في الكويت.

وبين أن المركز الاعلامي قام بترتيب جدول زيارات ميدانية وجولات اجتماعية للوفود الاعلامية المشاركة لزيارة مجلس الامة وزيارة ميدانية لسوق المباركية ومجمع الافنيوز وزيارة مراكز الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت بشكل مباشر.