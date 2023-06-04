بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.11 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.11 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 11ر61 نقطة ليبلغ مستوى 25ر6848 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر162 مليون سهم عبر 7703 صفقات نقدية بقيمة 8ر52 مليون دينار (نحو 9ر159 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5424 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 16ر50 مليون سهم عبر 2343 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 6ر16 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر91 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7571 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر1 في المئة من خلال تداول 5ر112 مليون سهم عبر 5160 صفقة بقيمة 3ر47 مليون دينار (نحو 3ر143 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11ر33 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5343 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المئة من خلال تداول 4ر45 مليون سهم عبر 2043 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار).

وكانت شركات (الكوت) و(مراكز) و(أولى وقود) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(وطني) وبنك بوبيان فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التعمير) و(أهلي) و(امتيازات) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.