منطقة الرماية

القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية من 5 حتى 8 يونيو الحالي

4 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم الأحد إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

المصدر
كونا
الوسوم
4 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

4 يونيو، 2023

الإطفاء: وفاة شخص في حادث تصادم بين باص نقل ركاب و نساف رمل على طريق الجهراء

4 يونيو، 2023

عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها

4 يونيو، 2023

الداخلية: منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بإدارة جوازات المطار والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية

4 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى