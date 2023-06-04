مصر تسحب ناقلة نفط تعطلت في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الأحد إن زوارق قطر تابعة لها سحبت ناقلة نفط توقفت في مجرى القناة بعد تعطل محركاتها وتسببت في توقف حركة الملاحة لفترة وجيزة.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان إن حركة الملاحة بالقناة انتظمت في الاتجاهين بعدما استطاعت زوارق القطر سحب الناقلة سيفيجور إلى منطقة مخصصة لتوقف السفن داخل القناة.

وتشير بيانات رفينيتيف أيكون لبيانات الشحن إلى أن الناقلة سيفيجور ترفع علم مالطا وبنيت عام 2016.

وذكرت هيئة قناة السويس أنها كانت متجهة من روسيا إلى الصين ويبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا وحمولتها 82 ألف طن.

وأضافت أن الناقلة ستستأنف عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

وتكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس. تقترح إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها