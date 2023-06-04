الداخلية: منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بإدارة جوازات المطار والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية

بناءً على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن المطار إدارة جوازات المطار وكذلك العاملين بالإدارة العامة لأمن المنافذ البرية من القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين بالمنافذ (النويصيب / السالمي / العبدلي).

هذا وقد وجه معاليه بسرعة انهاء إجراءات الصرف للمستحقين متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.