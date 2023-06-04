وزير التربية: مهتمون بتقدم وتطور التعليم باعتباره العمود الفقري للنهضة التنموية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني أهمية تحقيق التقدم والتطور في مجال التعليم معتبرا أنه العمود الفقري للنهضة التنموية ويحتاج إلى تضافر كل الجهود.

ونقل بيان للمعهد العالي للفنون المسرحية اليوم الأحد عن العدواني قوله في كلمة له خلال احتفال أقامه المعهد أمس بمناسبة تخريج 114 طالب وطالبة من دفعة العام الدراسي 2023/2022 إن وزارة التعليم العالي تحرص على تطوير المعاهد الفنية العليا عبر رفع المستوى العلمي والأكاديمي.

وأضاف العدواني ان الوزارة تحرص ايضا على الاهتمام بالبحث العلمي لدى أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية الى جانب تشجيع أعضاء هيئة التدريس مبينا أن ذلك سيكون له “مردود إيجابي على ما يقدمونه لأبنائنا من خبرتهم الأكاديمية والبحثية”.

وهنأ الخريجين والخريجات وأولياء الأمور الذين وفروا سبل الدعم وذللوا الصعاب “أمام أبنائنا الخريجين” معربا عن شكره وتقديره لإدارةالمعهد وأساتذته الذين “لم يبخلوا بتقديم كل ما لديهم من علم ومعرفه لأبنائهم وبناتهم الطلبة”.

من جانبه قال مدير معهد (الفنون المسرحية) الدكتور حسين عبدالله في كلمته إن المتأمل لتاريخ الحضارات منذ نشأتها يدرك أن السبيل الوحيد لنهضة الأمم يكمن في العلم والتعليم.

واضاف عبدالله ان ما تشهده الكويت الآن من رعاية فائقة واهتمام بالغ بتطوير التعليم والمؤسسات التعليمية خير دليل على الرغبةالجامحة في انطلاقها إلى آفاق التطور والنمو في ظل توجيهات القيادة السياسية في البلاد.

وأوضح ان المعهد لم يكن بعيدا عن “مسار الانطلاقة الكبرى التي يشهدها وطننا الحبيب لما تحمله هذه المؤسسةالتعليمية الرائدة من مسؤولية كبرى إذ تحمل على عاتقها مسؤولية تخريج مبدعين في مجالات الفنون المسرحية وفنون التلفزيون متسلحين بالعلم والتدريب”.